Twitter heeft berichten van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk over het bombarderen van een kraamkliniek in de Oekraïense havenstad Marioepol verwijderd. Het socialmediabedrijf noemde de tweets donderdag een overtreding van de huisregels die zijn opgesteld om het „ontkennen van gewelddaden” tegen te gaan.