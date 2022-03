Consumenten zijn vaker op zoek naar manieren om energie te besparen nu de prijzen daarvan in korte tijd flink zijn gestegen. Die ontwikkeling zien energieleveranciers Vattenfall, Essent en Greenchoice al sinds het najaar, toen de stijging van de gasprijs echt inzette. Greenchoice zegt dat het sinds de oorlog in Oekraïne, en de daarna sneller gestegen energieprijzen, nog drukker aan de telefoon is geworden.