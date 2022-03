Beurzen dalen na uitblijven resultaat overleg Rusland en Oekraïne

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag na de zeer sterke opleving een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de ontmoeting van de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne in Turkije. Het eerste gesprek op hoog niveau tussen de beide landen sinds de oorlog leverde geen resultaat op. De markten zijn nu nog in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die later op de dag naar buiten komt.