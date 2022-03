Nederland werkt aan spoedwetgeving om trustkantoren te verbieden hun diensten aan te bieden aan Russische cliënten. Dat heeft minister Sigrid Kaag (Financiën) gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Zij wil dit liever in EU-verband regelen, maar heeft haar ambtenaren toch opdracht gegeven op nationaal niveau alvast voorbereidingen te treffen.