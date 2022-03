Iedere gemeente in ons land moet genoeg culturele voorzieningen hebben voor haar inwoners, zoals bibliotheken en muziekverenigingen. In veel kleinere gemeenten zijn ze echter helemaal verdwenen. Dat zegt de Raad voor Cultuur, die alarm slaat over het huidige tekort aan aanbod in het donderdag gepresenteerde stuk De Culturele Basis op Orde. Het adviesorgaan pleit voor meer investeringen in lokale en regionale cultuur.