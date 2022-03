Volkswagen-baas: schade oorlog kan groter zijn dan schade corona

De economische schade als gevolg van de oorlog in Oekraïne kan voor de Europese economie nog wel eens „veel erger” zijn dan de schade als gevolg van de coronapandemie. Daarvoor waarschuwt Herbert Diess, topman van autoconcern Volkswagen in de Britse zakenkrant Financial Times. Diess wijst onder andere op de forse prijsstijgingen voor grondstoffen en materialen als gevolg van de oorlog. Daarnaast is de toevoer van energie onzekerder geworden.