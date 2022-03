Mijnbouwer Rio Tinto gaat alle banden met Russische bedrijven verbreken. Het Brits-Australische bedrijf doet dat naar eigen zeggen vanwege de oorlog die Rusland begon in Oekraïne. Eerder had Rio Tinto laten weten geen personeelsleden of bezittingen te hebben in Rusland die het weg zou kunnen halen. Datzelfde geldt voor Oekraïne. Rio Tinto is de eerste mijnbouwer die stappen zet tegen Rusland.