Voor het eerst zijn vorig jaar in Nederland meer nieuwe elektrische fietsen verkocht dan ‘gewone’ fietsen. Iets meer dan de helft van de nieuw verkochte fietsen in 2021 had elektrische ondersteuning, wat een jaar eerder nog een paar procent lager lag. Wel daalde de fietsverkoop door aanhoudende leveringsproblemen flink, stellen RAI Vereniging en BOVAG.