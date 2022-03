De olieprijzen zijn woensdag flink ingezakt na de eerdere prijsrally. Amerikaanse olie zakte 11,4 procent in prijs tot 109,58 dollar per vat en Brentolie werd 12,5 procent goedkoper tot 111,98 dollar per vat. Eerder deze week bereikten de olieprijzen nog hun hoogste niveau in 13 jaar. Daarbij kostte alleen al Amerikaanse olie zo’n 130 dollar per vat.