ABN AMRO is nog niet af van de kwestie over te veel betaalde rentes door klanten die daarvoor een vergoeding moeten krijgen. De bank kreeg eerder van de Geschillencommissie van financieel klachteninstituut Kifid te horen dat rente op rente daarbij niet hoeft te worden vergoed. Maar claimstichting Geldbelangen gaat tegen die beslissing in beroep.