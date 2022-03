Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft premier Mark Rutte in een brief laten weten dat ministers en staatssecretarissen in principe gewoon naar het vragenuur moeten komen. Aanleiding voor de brief is de afwezigheid van minister van Financiën Sigrid Kaag, een dag eerder. Die liet verstek gaan en het parlement betwijfelde of ze daar wel een goede reden voor had.