Deskundigen hebben hun verbazing geuit over de uitspraak van de rechter in het kort geding dat Kamerlid Nilüfer Gündoğan had aangespannen tegen haar partij Volt. De voorzieningenrechter bepaalde dat de partij alle maatregelen tegen Gündoğan moet terugdraaien. Het is opmerkelijk dat een rechter zich bemoeit met de Tweede Kamerfractie van een politieke partij.