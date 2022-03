Nog duizend containers voor Rusland op kade in Rotterdam

In de Rotterdamse haven staan nog zo’n duizend containers op de kade die bestemd zijn voor Rusland. De containers mogen nog niet door vanwege de sancties die tegen Rusland en Belarus zijn ingesteld of verscherpt om de oorlog in Oekraïne. In totaal werden vorige week zo’n 6000 containers tegengehouden, waarvan er nu dus nog zo’n duizend over zijn, aldus de logistieke ondernemersorganisatie evofenedex die zich baseert op cijfers van de Douane.