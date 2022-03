Koopjesjagers slaan toe op beurzen, ING en ABN AMRO bij koplopers

De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met grote winsten de handel uitgegaan. In Amsterdam eindigde de AEX-index met een winst van 4,8 procent op 688,33 punten. Koopjesjagers sloegen hun slag na de stevige verliezen van de laatste tijd. Zij zagen zich gesteund door de stevige daling van de energieprijzen. In Amsterdam werden onder andere de aandelen van banken en betaalbedrijven als ING en ABN AMRO en Adyen opgepikt. Olie- en gasconcern Shell was de enige daler in de AEX-index.