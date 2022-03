De Nederlandse overheid moet dringend de leefomstandigheden in de noodopvanglocaties voor vluchtelingen en asielzoekers aanpakken. Die oproep doet VluchtelingenWerk Nederland in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Volgens de organisatie is „de rek eruit” bij circa 7000 mensen die in de noodopvang verblijven. „Dit dreigt ook het voorland van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland te worden.”