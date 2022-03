Nederlanders kiezen er nog niet massaal voor om in het goedkopere België en Duitsland te gaan tanken, nu de benzineprijzen snel stijgen. Volgens de Belangenvereniging Tankstations (BETA) gebeurt dit al langer, maar is, sinds brandstof door de oorlog in Oekraïne snel duurder is geworden, geen duidelijke verandering te zien. De angst is wel dat dit zal gebeuren als België besluit in te grijpen in de brandstofprijzen.