Eis 20 jaar voor doodschieten man in Amsterdam-West

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Amsterdam een celstraf van twintig jaar geëist tegen een 27-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van de 29-jarige Roudile Paquay. Het slachtoffer was op 14 februari vorig jaar als bemiddelaar naar een conflict tussen twee ex-geliefden geroepen. Op het Van Limburg Stirumplein in Amsterdam-West ontaardde de situatie in een schietpartij. Paquay overleed ter plaatse. Een 35-jarige vriend van hem werd in zijn been geraakt, een andere vriend bleef ongedeerd.