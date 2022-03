Inmiddels vergeten muziek die de jazzmuzikant Jean ‘Toots’ Thielemans in de jaren zeventig opnam voor publieke ruimten als winkelcentra, vliegvelden en hotellobby’s is teruggevonden in het Nederlands Jazz Archief in Amsterdam. Het gaat om muziek die hij opnam met zijn pianist Rob Franken, met wie hij in 1973 ook de muziek maakte voor de internationale bioscoophit Turks Fruit naar het boek van Jan Wolkers.