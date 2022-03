Vijftien schilderijen die Vincent van Gogh in 1889 maakte, zijn de komende tijd te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ze hebben één ding gemeen: ze tonen de olijfgaarden in Saint-Rémy-de-Provence, waar de schilder een jaar doorbracht. Van Gogh legde de olijfbomen tussen juni en december van dat jaar vast op verschillende tijdstippen van de dag.