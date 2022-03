Het Russische ministerie van Defensie stelt dat het geheime documenten in handen heeft die aantonen dat Oekraïne de separatisten in het oosten wilde aanvallen. Oekraïne wilde de pro-Russische zelf uitgeroepen republiekjes Donetsk en Loehansk in de regio Donbas heroveren. Het is niet duidelijk om wat voor documenten het zou gaan en de stelling is niet te verifiëren.