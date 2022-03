Australië zal woensdag de verwoestende overstromingen langs de oostkust tot een nationale noodsituatie verklaren, melden lokale media. Het uitroepen van de noodsituatie, wat wettelijk mogelijk is sinds de verwoestende bosbranden van 2019 in Australië, zal de federale regering de bevoegdheid geven om bureaucratie te omzeilen en onmiddellijk extra middelen in te zetten, zoals meer defensiepersoneel.