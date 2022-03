De situatie in de door Russische troepen ingenomen kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne verslechtert, waarschuwt het internationale atoomenergieagentschap IAEA. IAEA-topman Rafael Gross zegt „zeer bezorgd” te zijn over de stress waaronder het personeel van de kerncentrale verkeert en „mogelijke risico’s voor de nucleaire veiligheid”.