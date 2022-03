De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met bescheiden verliezen de handel uitgegaan. Een aantal grote Amerikaanse merken kondigde aan de activiteiten in Rusland te staken wegens de inval van dat land in Oekraïne. Verder verwerkten beleggers het nieuws dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de import van fossiele brandstoffen uit Rusland aan banden zullen leggen.