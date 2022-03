Frisdrankconcern Coca-Cola gaat geen zaken meer doen in Rusland. Het Amerikaanse bedrijf meldt dat het meeleeft met „de mensen die lijden onder de onbeschrijfelijke gevolgen van de tragische gebeurtenissen in Oekraïne”. Het is niet direct duidelijk wat dit concreet betekent voor de verkoop van producten van Coca-Cola en merken als Fanta in Rusland. Pepsi is binnenkort niet meer te koop in het land.