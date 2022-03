Negen op de tien Nederlanders maken zich zorgen over de oorlog in Oekraïne, meldt I&O Research op basis van een peiling in opdracht van de NOS onder ruim 2000 mensen. Ruim vier op de tien (44 procent) van de ondervraagden zijn bang voor een aanval met kernwapens of ontwrichting van de wereldorde. Toch steunt een aanzienlijke meerderheid een harde lijn qua economische sancties tegen Rusland.