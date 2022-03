Nederlandse traumapsychologen willen graag hulp bieden aan Oekraïners, zowel aan collega-behandelaars in Oekraïne als hier in Nederland. „Dat zijn we nu aan het opzetten. We bellen veel met onze collega’s daar om te vragen: wat hebben jullie nodig?”, zegt Annelieke Drogendijk van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.