In het vroege voorjaar van 2014 kwam ik voor het eerst in Charkiv. In de stad was op dat moment een strijd gaande tussen pro-Russen en pro-Oekraïners. Maar terwijl in Donetsk en Loehansk door Rusland gesteunde gewapende milities de macht grepen, bleef Charkiv Oekraïens. En dat terwijl de stad op slechts 30 kilometer van de Russische grens ligt.