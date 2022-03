De wereldwijde CO2-uitstoot door de verbranding van fossiele brandstoffen is vorig jaar met 6 procent gestegen naar een nieuw record, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De toename van 6 procent of 2 miljard ton CO2 was de grootste ooit gemeten. De heropstart van de wereldeconomie na de coronapandemie en de toegenomen afhankelijkheid van kolen daarbij speelde een grote rol.