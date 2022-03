Afgelopen woensdag schreef Martin Bos, lijsttrekker namens Forum voor Democratie Middelburg, op Twitter: „Stel je voor dat we ons als doel stellen binnen de komende vijf jaar in ons land tien kolencentrales te openen. Kolenstroom is schoon, betrouwbaar en relatief goedkoop”. Uit onderzoek van het ANP, Pointer en Nieuwscheckers blijkt dat kolenstroom juist een van de meest vervuilende energiesoorten is.