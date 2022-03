Hoogleraar: opkomst verkiezingen zal lijden onder oorlog Oekraïne

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen zal volgende week waarschijnlijk iets lager uitvallen dan vier jaar geleden. Dat heeft te maken met de stortvloed van nieuws over de oorlog in Oekraïne. Dat verwacht Joop van Holsteijn, hoogleraar Politiek Gedrag aan de Universiteit Leiden. „Mensen zijn met de toestand in de wereld bezig, met oorlog en vrede, en dat leidt af van dorpspolitiek. Dus zullen ze minder gemotiveerd zijn om te gaan stemmen en eerder thuisblijven.”