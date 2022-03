Het kabinet gaat de opvang van grote aantallen vluchtelingen uit Oekraïne als een crisis behandelen. Dat betekent onder meer dat over de kwestie regelmatig overleg gaat plaatsvinden onder leiding van minister Dilan Yeşilgöz (Justitite en Veiligheid). Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd na afloop van kabinetsoverleg over de oorlog in Oekraïne.