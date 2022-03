De productie van plastic wordt geraakt door de oplopende olieprijzen. Zo heeft in Azië een groot aantal petrochemische producenten, die grondstoffen maken voor kunststoffen, de productie verlaagd. Volgens handelaren in de regio gaat het in sommige gevallen om een beperking van de productie tot 80 procent van grondstoffen die gebruikt worden in allerlei zaken zoals speelgoed en auto-interieurs.