Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) brengt dinsdag een bezoek aan de Nederlandse militairen in Litouwen. Die zijn al vijf jaar daar gelegerd ter afschrikking van de Russische dreiging. Na de Russische inval op de Krim in 2014 besloot de NAVO haar aanwezigheid in de Baltische regio te versterken.