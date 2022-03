Uber stijgt op voorzichtig Wall Street na verhoging verwachtingen

Uber Technologies ging maandag omhoog op de beurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de verhoging van de verwachtingen door het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app en aanbieder van bezorgdiensten. De beurshandel stond verder vooral in het teken van de Russische oorlog in Oekraïne. De koersverliezen op Wall Street bleven daarbij beperkt. Ook in Europa wisten de aandelenmarkten de forse verliezen van eerder op de dag terug te dringen.