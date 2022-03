„We deden de gordijnen dicht en zaten in Afrika.” Ada Schouten-Verrips memoreert de zomeravond waarop ze door de verhalen van Genemuidenaar Gerrit van Dijk kennismaakte met François Coillard (1834-1904), „de Franse Livingstone.” Nu, zes jaar later, ligt haar boek ”Bijbel, Bantoes en Boeren” in de boekwinkel.