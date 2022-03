Accountantskantoren PricewaterhouseCoopers (PwC) en KPMG trekken zich terug uit Rusland vanwege de invasie van Moskou in Oekraïne. KPMG, met het hoofdkantoor in Nederland, zegt ook Belarus vaarwel. „We zijn van mening dat we, samen met andere wereldwijde bedrijven, de verantwoordelijkheid hebben om te reageren op de aanhoudende militaire aanval van de Russische regering op Oekraïne”, twitterde het bedrijf.