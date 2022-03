Rusland rekruteert Syriërs die bedreven zijn in stedelijke gevechten voor zijn strijd in Oekraïne, meldt The Wall Street Journal zondag. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen heeft Rusland behoefte aan zulke ervaren Syrische krachten nu de invasie van Oekraïne zich steeds meer toe lijkt te spitsen op stedelijke gebieden. De Syriërs moeten onder meer helpen de Oekraïense hoofdstad Kiev in te nemen.