Russische troepen zijn in de Oekraïense stad Borodjanka, ten noordwesten van hoofdstad Kiev, een psychiatrisch ziekenhuis binnengevallen en hebben de controle daarvan overgenomen. Dat heeft de regionale gouverneur Oleksi Koeleba zaterdag gezegd in de lokale media. In de inrichting waren 670 personen aanwezig, vooral veel patiënten en verplegend personeel.