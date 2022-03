Hotelboekingssite Booking.com schort zijn dienstverlening in Rusland op in verband met de oorlog in Oekraïne. Daarmee volgt de onderneming onder meer onlinemarktplaats voor vakantieverhuur Airbnb dat eerder op vrijdag al bekend maakte te stoppen met zijn activiteiten daar. De lijst met bedrijven die Rusland op de een of andere manier voorlopig boycotten wordt zo almaar groter.