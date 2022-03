Over het bloedbad dat de Almeloër Kenzo K. (29) op 17 september in een flat aanrichtte bestaan nog tal van vragen, zo bleek vrijdagmiddag in een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Almelo. K. wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben doodgestoken waarna hij met een kruisboog vanaf zijn balkon zou hebben geschoten op onder meer politieagenten en hulpverleners.