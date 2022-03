In de verdachte rugzak die donderdagavond werd gevonden bij een consulaire afdeling van de Russische ambassade in Den Haag zat een brandbare vloeistof. Om wat voor vloeistof het gaat en of er bijvoorbeeld een ontstekingsmechanisme aan verbonden was, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. „Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek.” Evenmin is bekend wie de rugzak heeft achtergelaten en hoe.