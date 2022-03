Duitse export gedaald, klap door oorlog Oekraïne moet nog komen

De export van Duitsland is in januari gedaald, terwijl economen juist op een stijging hadden gerekend. Mogelijk hebben de wereldwijde problemen in de logistieke ketens de uitvoer van de grootste economie van Europa geraakt. De export van Duitsland zal waarschijnlijk ook rake klappen krijgen door de oorlog in Oekraïne, omdat Rusland een belangrijke afzetmarkt is en steeds meer Duitse bedrijven hun Russische verkopen stopzetten.