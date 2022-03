Techbedrijf Yandex, vaak aangeduid als het Russische Google, waarschuwt dat het mogelijk in gebreke blijft bij het terugbetalen van leningen. De aanbieder van internetdiensten zoals een populaire zoekmachine zegt zelf geen doelwit van westerse overheidssancties te zijn, maar de aandelenbeurzen in New York hebben de handel in Yandex opgeschort.