Brand in grootste Europese kerncentrale Zaporizja geblust

In Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een brand gewoed. Dat gebeurde nadat het complex volgens de Oekraïense buitenlandminister „van alle kanten werd aangevallen” door Russische grondtroepen. Brandweerlieden konden het door de VN-atoomwaakhond IAEA als „zeer gevaarlijk” bestempelde vuur pas na uren bereiken. Vrijdag om 06.20 uur (lokale tijd) was de brand geblust, niemand raakte gewond.