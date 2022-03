De brand die in de nacht van donderdag op vrijdag uitbrak bij de kerncentrale van Zaporizja is vrijdagochtend geblust. De autoriteiten melden dat de brandweer er om 06.20 uur (lokale tijd) in slaagde het vuur te blussen, nadat de hulpdiensten vanaf 05.20 uur in staat waren het brandende trainingscomplex te bereiken.