Eigen site voor deputaatschap kerkrecht GG

Het deputaatschap kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten heeft sinds kort een eigen website: gergemkerkrecht.nl. Daarop is onder meer de tekst van de Dordtse Kerkorde (DKO) te vinden zoals die door de generale synode van 2019 gewijzigd is vastgesteld, berichtte De Saambinder onlangs. Het is de bedoeling dat de site in de toekomst verder wordt uitgebreid met andere publicaties over onderwerpen die regelmatig kerkordelijke vragen oproepen.