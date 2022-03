Het Engelse satellietbedrijf OneWeb zal zijn satellieten niet meer met Russische raketten de ruimte in brengen. Het bedrijf weigerde op Russische eisen in te gaan over verkoop van het belang dat de Britse overheid in OneWeb heeft. Ook wilde ruimtevaartagentschap Roscosmos garanties dat de satellieten van OneWeb nooit voor militaire doeleinden gebruikt zullen worden.