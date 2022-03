Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam erkent dat de communicatie tussen driehoek en organisatie in aanloop naar de uit de hand gelopen woondemonstratie in oktober vorig jaar te wensen overliet. De burgemeester schrijft in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad dat ook tijdens het protest het contact tussen politie en demonstranten en de politiediensten onderling „niet optimaal” was.