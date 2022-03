CPB noemt nieuwe coronasteun economisch gezien onverstandig

Vanuit economische perspectief is het onverstandig om bij nieuwe coronaproblemen direct weer met steunpakketten vanuit de overheid te komen. Dat zegt het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse over het coronabeleid van de overheid. Per 1 april worden coronasteunmaatregelen voor bedrijven en personeel gestopt. Eventuele nieuwe problemen zouden volgens het planbureau het beste via de normale regelingen en vangnetten opgevangen kunnen worden. Volgens het CPB zijn de gevolgen van de pandemie op de economie in de afgelopen twee jaar „relatief beperkt” gebleven. Ook omdat de economie tegen een stootje leek te kunnen.