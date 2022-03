Het Noorse staatsfonds had aan het einde van 2021 ongeveer 27 miljard kroon, ofwel zo’n 2,7 miljard euro, aan Russische investeringen. Het grootste staatsfonds ter wereld met een omvang van circa 1,2 biljoen euro, belegt dankzij de olie-inkomsten van Noorwegen zo’n 230.000 euro per inwoner. Ook in Rusland.